Президент Кыргызстана объявил выговор главе Нацбанка и уволил его заместителей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил выговор главе Национального банка страны Мелису Тургунбаеву и уволил двух его заместителей, сообщает Zakon.kz.

В публикации пресс-службы главы государства такое решение объясняется недостаточной работой в сфере денежно-кредитной политики, которая привела к волатильности обменных курсов, что негативно сказалось на всех секторах экономики и ухудшило благосостояние граждан и предпринимателей.

"Негативные факторы, воздействующие на экономику, создали риски потери доверия со стороны бизнеса, финансовых рынков, населения и инвесторов. В результате анализа ситуации и оценки последствий принято решение освободить от должности заместителя председателя Национального банка Манаса Жакыпова в связи с утратой доверия", – говорится в сообщении.

Также, согласно поданному заявлению, освобожден от должности зампред Национального банка Кайып Куленбеков.

За ненадлежащую координацию работы руководящего состава объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

Эти решения Садыра Жапарова назвали вынужденной мерой "в условиях утраты контроля на вверенном участке".

21 августа 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров проявил экологическую инициативу и собирал мусор в горах.