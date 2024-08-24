В Германии запретили управлять автомобилем в никабе

Высший административный суд немецкого города Кобленц постановил, что ношение никаба во время вождения ставит под угрозу безопасность всех участников дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, судебный прецендент создала мусульманка из земли Рейнланд-Пфальц. Она обратилась с иском, считая, что запрет на ношение никаба во время управления машиной нарушает ее религиозные права. Однако женщина потерпела неудачу во всех инстанциях, в которые обращалась.

"По общим правилам, которые действуют в Германии, водителям нельзя скрывать свое лицо таким образом, чтобы его нельзя было узнать. Суд подтвердил, что запрет на никаб "конституционно обоснован" и "призван обеспечить безопасность дорожного движения", – пишет издание.

При этом суд решил, что действующее ограничение не мешает заявительнице исповедовать свою веру: ей предложили пользоваться автобусами и поездами или ездить на мотоцикле (на них запрет не распространяется).

В июне 2024 года в Таджикистане запретили носить хиджаб. Президент страны Эмомали Рахмон подписал 35 законов, в числе которых оказался и запрет на ношение чуждой культуре страны одежды.