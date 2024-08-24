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Мужчина с ножом убил несколько человек во время городского праздника в Германии

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 09:31 Фото: pixabay
Три человека погибли и еще девять серьезно ранены во время нападения неизвестного с ножом в немецком городе Золинген, сообщает Zakon.kz

По данным Bild, инцидент произошел 23 августа 2024 года возле сцены во время городского праздника. После нападения мероприятие отменили, территорию оцепили, посетителей попросили спокойно покинуть площадь и не паниковать.

"Нападавший без разбора начал резать людей, а затем скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция. В эти дни город Золинген должен отмечать свое 650-летие Фестивалем разнообразия. Ожидалось, что за три дня его посетит более 80 000 человек", – пишет издание.

Полиция объявила серьезную тревогу, поиски преступника продолжаются. Также разыскиваются свидетели, которые могут указать, в каком направлении скрылся преступник, был ли он на автомобиле или велосипеде.

Вечером 23 августа 2024 года стало известно о штурме, который провели российские спецслужбы в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где ранее заключенные взяли в заложники несколько сотрудников и осужденных.

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