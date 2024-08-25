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Илон Маск высказался о задержании Дурова во Франции

Илон Маск и Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 07:41 Фото: flickr
Илон Маск отреагировал в соцсетях на задержание Павла Дурова во Франции, сообщает Zakon.kz.

Миллиардер расценил арест основателя Telegram как "убедительную рекламу" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

"В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем".Американский миллиардер Илон Маск


Илон Маск и Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 07:41

Фото: X/Elon Musk

Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова и на свободу прессы.

Ранее французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

Из-за ареста Дурова в российской Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний.

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Из-за ареста Дурова в российской Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний
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