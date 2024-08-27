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Илон Маск призвал президента Франции раскрыть подробности ареста Павла Дурова

Илон Маск призвал президента Франции раскрыть подробности ареста Павла Дурова, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 14:08 Фото: flickr/Bret Hartman, wikimedia/kremlin.ru, Instagram/durov
Американский миллиардер Илон Маск 27 августа 2024 года обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за задержания основателя Telegram Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 26 августа, Макрон в своем аккаунте в Х (Twitter) заявил, что "арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования". Это, по словам французского лидера, "ни в коем случае не политическое решение".

"Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о том, почему он был арестован", – написал сегодня Илон Маск под публикацией Эммануэля Макрона.
Илон Маск призвал президента Франции раскрыть подробности ареста Павла Дурова, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 14:08

Фото: X/EmmanuelMacron

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, их генеральному директору "нечего скрывать".

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Во время задержания основателя Telegram с ним находились телохранитель и девушка. После допроса их отпустили.

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