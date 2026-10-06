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Финансы

Казахстан накопил почти 377 тонн золота: много ли это по мировым меркам

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:52 Фото: unsplash
За несколько лет Нацбанк Казахстана заметно изменил структуру международных резервов, все сильнее смещая ее в сторону золота. Как страна выглядит на фоне крупнейших держателей драгоценного металла и за счет чего растет золотой запас страны, в материале Zakon.kz.

Золотая кубышка выросла вдвое

К началу осени 2026 года золотовалютные резервы Казахстана достигли 70,6 млрд долларов. За год они выросли на 16,3 млрд долларов, или на 29,9%. В августе 2025 года их объем составлял 54,3 млрд долларов.

Еще заметнее изменения на более длинном отрезке. По данным Finprom.kz, основанным на статистике Национального банка, в августе 2023 года Казахстан располагал резервами на 33,6 млрд долларов. За три года их объем увеличился более чем вдвое, а среднегодовой темп роста составил около 28%.

Однако изменилась не только сумма резервов, но и их структура.

Валюту потеснили слитки

Стоимость золота в резервах к концу августа достигла 55,8 млрд долларов. На активы в свободно конвертируемой валюте, включая иностранные ценные бумаги, депозиты и другие инструменты, приходилось 14,8 млрд долларов.

В результате доля золота достигла рекордных для Казахстана 79,1%. Год назад она составляла 63,8%, два года назад – 54,9%.

Если посмотреть на ранние данные, то масштаб перемен еще заметнее. В августе 2017 года золото занимало 36,7% ЗВР. За девять лет соотношение фактически перевернулось: драгоценный металл из меньшей части резервов превратился в их основу.

В физическом выражении Национальный банк располагает примерно 12,1 млн тройских унций золота. Это около 377 тонн.

При этом увеличение стоимости золотого запаса объясняется не только покупками металла. Само золото за это время значительно подорожало. По подсчетам World Gold Council, средняя цена LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов, – прим.ред.) во втором квартале 2026 года составляла 4506,29 доллара за тройскую унцию – на 37% больше, чем годом ранее.

То есть рост золотой части резервов обеспечивали сразу два процесса: Казахстан покупал дополнительный металл, а стоимость каждой имеющейся тонны росла с каждым днем.

377 тонн – это много?

По мировым меркам – 377 тонн – очень внушительно, хотя до крупнейших держателей золота Казахстану далеко.

Согласно последней статистике Trading Economics, США располагают примерно 8 133 тоннами золота, Германия – 3 350, Италия – 2 452, Франция – 2 437, Китай – 2 346, Россия – 2 283 тоннами.

Далее разрыв постепенно сокращается. У Швейцарии около 1 040 тонн, Индии – 881, Японии – 846, Польши – 632, Нидерландов – 612, Турции – 531 тонна.

Казахстан находится значительно ближе к следующей группе стран. Узбекистан располагает примерно 432 тоннами, Тайвань – 424, Португалия – 383 тоннами. Казахстан с почти 377 тоннами следует непосредственно за ними.

Таким образом, наша республика находится на 16-м месте среди отдельных государств мира по объему официальных золотых резервов.

Казахстан при этом располагает большим золотым запасом, чем Саудовская Аравия, где хранится около 323 тонн, Великобритания – 310 тонн, Испания – 282 тонны, Австрия – 280 тонн и Бельгия – 227 тонн.

В ЦА Казахстан пока уступает только Узбекистану. Разрыв между двумя странами составляет примерно 55 тонн. Для сравнения: золотой запас Кыргызстана оценивается примерно в 49 тонн.

золотые запасы стран мира, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:52

Фото: Zakon.kz

Золотые аппетиты

Высокое место нашей страны не является результатом многолетнего накопления. Национальный банк остается активным покупателем золота и сейчас.

Как утверждает World Gold Council, с начала 2026 года по июль Казахстан приобрел еще 29 тонн драгоценного металла и вошел в пятерку крупнейших покупателей золота среди центральных банков мира.

Правда, мы здесь не исключение. Центральные банки во всем мире продолжают увеличивать золотые запасы. Во втором квартале 2026 года они приобрели 288,9 тонны – на 62% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что в августе 2026 года правительстве Казахстана сообщило, что валютные активы Нацфонда вырастут до 70,6 млрд долларов в 2029 году. Как видим, жизнь внесла в этот прогноз свои коррективы.

Ранее мы рассказали, какую роль золото может играть в инвестиционных накоплениях граждан Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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