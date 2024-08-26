Макрон прокомментировал задержание Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 августа прокомментировал задержание основателя Telegram и "ВКонтакте" Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что Дурова задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования".

"Арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому вопросу должны вынести судьи", – написал Макрон в своем аккаунте в Х.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.



France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.



In a state governed by the rule of law,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

Кто такой Павел Дуров и чем его арест грозит Казахстану – читайте в материале Zakon.kz.

