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Макрон прокомментировал задержание Дурова

Макрон прокомментировал задержание Дурова, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 19:34 Фото: Instagram/durov
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 августа прокомментировал задержание основателя Telegram и "ВКонтакте" Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что Дурова задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования".

"Арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому вопросу должны вынести судьи", – написал Макрон в своем аккаунте в Х.

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. 

Кто такой Павел Дуров и чем его арест грозит Казахстану – читайте в материале Zakon.kz.

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