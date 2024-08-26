Макрон прокомментировал задержание Дурова
Фото: Instagram/durov
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 августа прокомментировал задержание основателя Telegram и "ВКонтакте" Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.
Он заявил, что Дурова задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования".
"Арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому вопросу должны вынести судьи", – написал Макрон в своем аккаунте в Х.
I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024
France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.
In a state governed by the rule of law,…
24 августа 2024 года Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Кто такой Павел Дуров и чем его арест грозит Казахстану – читайте в материале Zakon.kz.
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