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В Австралии по закону разрешили не отвечать на звонки и сообщения от начальства в нерабочее время

Законы в Австралии , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 02:38 Фото: pixabay
Австралийские работники получили законное право игнорировать электронные письма и телефонные звонки от начальников вне рабочего времени, но только если это будет "обоснованно", сообщает Zakon.kz.

По информации Аль-Джазира, этот закон является ответом Австралии на размывание границ между профессиональной и личной жизнью людей на фоне растущей зависимости работодателей от цифровых коммуникаций и популярности удаленной работы после пандемии COVID-19.

Левоцентристская Лейбористская партия Австралии надеется, что эта мера, введенная в рамках пакета трудовых реформ, включающего новые правила для временной занятости и минимальные стандарты оплаты труда для курьеров, ослабит давление на работников, заставляющее их следить за своими телефонами, когда они должны отдыхать и проводить время со своими близкими.

За несоблюдение закона начальники будут оштрафованы на сумму до 93 900 австралийских долларов (30 млн 723 тыс. 532 тенге).

Австралия не первая страна, которая ввела право отключаться от работы.

В 2017 году Франция приняла законодательство, защищающее работников от наказания за неответ на сообщения в нерабочее время, аналогичные меры приняли Германия, Италия и Канада.

Ранее появилась информация, что мужчин в Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды.

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