Звонки законной жене закончились для казахстанца арестом

Для жителя Жамбылской области нарушение покоя и звонки законной супруге обернулись арестом. Дело об административном правонарушении по факту нарушения защитного предписания рассмотрел Мойынкумский районный суд, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 9 июля 2026 года, в суде раскрыли подробности дела:

"В июне 2026 года гражданка Д. позвонила в полицию и сообщила, что ее законный супруг С. пришел к месту ее проживания и начал многократно звонить ей, тем самым нарушая покой. Своими действиями С. нарушил защитное предписание, выданное в том же месяце после случаев бытового насилия. Вина доказана показаниями сторон, протоколом и другими материалами дела".

В суде правонарушитель полностью признал свою вину.

"Постановлением суда С. признан виновным по ч. 1 ст. 461 ("Нарушение защитного предписания") КоАП РК, и ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток". Мойынкумский районный суд Жамбылской области

Отмечается, что постановление вступило в законную силу.

"Нарушение требований защитного предписания влечет установленную законом ответственность и призывает граждан неукоснительно соблюдать ограничения, направленные на обеспечение безопасности и защиту потерпевших от бытового насилия". Мойынкумский районный суд Жамбылской области

30 июня 2026 года стало известно, что Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело по спору двух граждан о расторжении договора купли-продажи транспортного средства и взыскании уплаченной суммы. Подробнее – здесь.