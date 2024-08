Спортсменов из Северной Кореи подвергли проверке после фото с олимпийцами из Южной Кореи

Снимок с участием атлетов-призеров турнира по настольному теннису стал одним из самых популярных на прошедших Олимпийских играх в Париже. Его называли в сети воплощением "истинного духа Олимпиады". Об этом написал Telegraph.

Фотосъемка была из‑за традиции, заведенной спонсором соревнований, даривший призерам Игр смартфоны-раскладушки. Так, на них надо было делать селфи с соперниками сразу после награждения.

North Korea punishes Olympic athletes for selfies with South Korean rivals



The North Korean authorities saw ideological subversion in the smiling faces of North Korean athletes. The Sports Ministry will conduct an "ideological examination" and decide how to punish them. pic.twitter.com/QGQcycYfPA