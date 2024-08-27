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Спортсменов из Северной Кореи подвергли проверке после фото с олимпийцами из Южной Кореи

Фотография, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 04:40 Фото: telegraph.co.uk
Теннисистов из КНДР подвергли дома идеологической проверке, после того как они сделали совместную фотографию с южнокорейскими и китайскими спортсменами, сообщает Zakon.kz.

Снимок с участием атлетов-призеров турнира по настольному теннису стал одним из самых популярных на прошедших Олимпийских играх в Париже. Его называли в сети воплощением "истинного духа Олимпиады". Об этом написал Telegraph.

Фотосъемка была из‑за традиции, заведенной спонсором соревнований, даривший призерам Игр смартфоны-раскладушки. Так, на них надо было делать селфи с соперниками сразу после награждения.

Северокорейские спортсмены Ли Чжон Сик и Ким Кум Ен, завоевавшие серебряные медали, выполнили эту просьбу, но теперь могут быть наказаны за это. Властям КНДР не понравилось, что атлеты улыбались на получившихся снимках.

Фотография, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 04:40

Фото: telegraph.co.uk

Теннисистов отправили на процедуру "очищения". Ее в три этапа проведет Министерство спорта страны. По данным источника, "устранение" влияния несоциалистической культуры займет около месяца.

"В ходе проверки поведение олимпийцев в Париже внимательно изучат на следование инструкциям. Если кто‑либо будет уличен в нарушении требований, он может быть подвергнут дисциплинарным взысканиям", – говорится в публикации.

А сразу после завершения игр Южная Корея направила в свой главный международный аэропорт собаку, которая должна была искать постельных клопов, чтобы снизить риск проникновения в страну насекомых из Парижа.

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