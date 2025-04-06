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Мир

Конгрессмен заявил о планах выдвинуть импичмент Трампу

США, конгресс, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 14:40 Фото: pixabay
Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин заявил о планах выдвинуть импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Об этом конгрессмен рассказал во время митинга демонстрантов под названием "Руки прочь!", который состоялся 5 апреля 2025 года, пишет The Hill.

"В течение 30 дней планирую инициировать процесс импичмента президенту США Дональду Трампу", – сказал Грин.

В ходе выступления он сравнил американского лидера с библейским Голиафом, а себя назвал Давидом. Он подчеркнул, что президенту США нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом.

Накануне в Соединенных Штатах начались крупные демонстрации против политики Трампа и введения импортных пошлин. По данным газеты The Guardian, возмущение в том числе вызвало продвижение предпринимателя и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил американцев о трудных временах в связи с введением пошлин, но пообещал, что конечный результат будет историческим.

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Андрей Дюсупов
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