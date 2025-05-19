Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии, сообщает Zakon.kz.

О победе на выборах мэр румынской столицы объявил на своей странице в Facebook. При этом он поблагодарил румынских граждан Республики Молдова, а также президента Молдовы Майю Санду за поздравление и поддержку в эти дни.

В ходе второго тура президентских выборов он набирает 53,98% голосов после обработки 99,19% бюллетеней, его оппонент Джордже Симион – 46,02%. Румынские СМИ объявили Дана победителем выборов.

55-летний Никушор Дан является независимым проевропейским кандидатом. Джордже Симион – лидером националистического Альянса за объединение румын. При этом Джордже Симион признал поражение на выборах и уже поздравил соперника с победой.

В день выборов основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил об отказе выполнить просьбу "одной из стран Западной Европы" ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами.