#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
509.51
570.6
6.3
Мир

Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии

Выбора президента Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 07:00 Фото: Facebook/NicusorDan
Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии, сообщает Zakon.kz.

О победе на выборах мэр румынской столицы объявил на своей странице в Facebook. При этом он поблагодарил румынских граждан Республики Молдова, а также президента Молдовы Майю Санду за поздравление и поддержку в эти дни.

В ходе второго тура президентских выборов он набирает 53,98% голосов после обработки 99,19% бюллетеней, его оппонент Джордже Симион – 46,02%. Румынские СМИ объявили Дана победителем выборов.

55-летний Никушор Дан является независимым проевропейским кандидатом. Джордже Симион – лидером националистического Альянса за объединение румын. При этом Джордже Симион признал поражение на выборах и уже поздравил соперника с победой.

В день выборов основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил об отказе выполнить просьбу "одной из стран Западной Европы" ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Умершую беременную американку три месяца поддерживают на ИВЛ из-за запрета абортов
Мир
07:27, Сегодня
Умершую беременную американку три месяца поддерживают на ИВЛ из-за запрета абортов
От столкновения микроавтобуса и фуры в Калмыкии погибли люди
Мир
07:17, Сегодня
От столкновения микроавтобуса и фуры в Калмыкии погибли люди
Премьер Албании встал на колено перед Джорджей Мелони
Мир
05:55, Сегодня
Премьер Албании встал на колено перед Джорджей Мелони
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: