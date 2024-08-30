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Экс-президент Франции назвал Илона Маска дьяволом

Илон Маск, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 11:27 Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, сообщает Zakon.kz.

Слова экс-главы государства цитирует CNews.

"Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает", – сказал Олланд.

Напомним, действующий президент Франции Эммануэль Макрон встречался с американским бизнесменом в Париже в 2023 году.

Олланд также добавил, что, на его взгляд, Илон Маск не желает добра человечеству.

27 августа 2024 года Илон Маск обратился к президенту Франции через соцсети и призвал раскрыть подробности ареста Павла Дурова. Таким образом американский предприниматель отреагировал на заявление Макрона, которое он опубликовал накануне в своем аккаунте в Х (Twitter): "арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования". Это, по словам французского лидера, "ни в коем случае не политическое решение".

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