Илон Маск подсчитал, кто победит на выборах президента США

Своими измышлениями, проведенными на основе предыдущих выборов и досрочного голосования в нынешних, он поделился в соцсети X.

Below are the R minus D early vote deltas in swing states before tomorrow.



Republican turnout on election day is usually much higher than Democrat, so any state currently leaning R in early voting is very likely to side with Trump.



Pennsylvania, while still leaning D, has a… pic.twitter.com/1RziVhte02