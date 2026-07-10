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Мир

В Бодруме крупный пожар подступал к жилым районам

Бодрум, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 07:39 Фото: Х/seymaacakiir
9 июля в турецком Бодруме, в провинции Мугла вспыхнул пожар, который создавал угрозу для близлежащих жилых кварталов, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался в районе Ортакент на улице Университеси, передает IZGAZETE. После сообщений местных жителей к месту происшествия были направлены:

  • подразделения лесной службы Бодрума;
  • пожарная техника муниципалитета Муглы.

Спасатели приложили значительные усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени. Когда огонь подошел к жилым домам, к тушению присоединились добровольцы из числа местных жителей.

Со слов мэра Бодрума Тамера Мандалынджи, сейчас в районе продолжаются работы по проливке и охлаждению очагов возгорания. Причина возникновения пожара пока не установлена.

В Испании женщина погибла от теплового удара во время аномальной жары. Это уже четвертая подтвержденная смерть, связанная с экстремальной погодой с начала сезона высоких температур.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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