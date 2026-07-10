В Бодруме крупный пожар подступал к жилым районам

9 июля в турецком Бодруме, в провинции Мугла вспыхнул пожар, который создавал угрозу для близлежащих жилых кварталов, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался в районе Ортакент на улице Университеси, передает IZGAZETE. После сообщений местных жителей к месту происшествия были направлены:

подразделения лесной службы Бодрума;

пожарная техника муниципалитета Муглы.

Bodrum’un Ortakent ile Bitez mahalleleri arasında orman yangını başladı.



Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. pic.twitter.com/y16rovnVdB — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 9, 2026

Спасатели приложили значительные усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени. Когда огонь подошел к жилым домам, к тушению присоединились добровольцы из числа местных жителей.

Со слов мэра Бодрума Тамера Мандалынджи, сейчас в районе продолжаются работы по проливке и охлаждению очагов возгорания. Причина возникновения пожара пока не установлена.

В Испании женщина погибла от теплового удара во время аномальной жары. Это уже четвертая подтвержденная смерть, связанная с экстремальной погодой с начала сезона высоких температур.