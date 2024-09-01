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Эрдоган заявил, что Турция не будет делать выбор между ЕС и ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 09:07 Фото: akorda.kz
Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом, только в таком случае она будет сильной и уважаемой. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения дипломов выпускникам училища ВМС в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Глава Турции отметил, что Анкара при этом не делает выбор в пользу Европейского союза или Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает телеканал TRT Haber.

"Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции. Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС, как утверждают некоторые. Нам не нужно делать выбор", – сказал Эрдоган.

Президент сообщил по итогам июльского саммита НАТО, что Турция намерена стать полноправным членом ШОС. Сейчас она имеет в организации статус наблюдателя.

Анкара официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что членство в Евросоюзе является стратегической целью для Анкары, однако она выступает против увязывания вопроса ее интеграции в ЕС с проблемой урегулирования на Кипре. Власти Турции ранее заявляли, что урегулирование на Кипре возможно только путем признания факта существования на острове двух государств.

Ранее Эрдоган предупредил, что Турция может ввести войска в Израиль.

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