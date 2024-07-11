Эрдоган заявил, что Турция стремится к постоянному членству в ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО отметил, что Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена, сообщает Zakon.kz.

"Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию его выступления вел гостелеканал TRT Haber.

Также Эрдоган выступил на саммите НАТО против вовлечения альянса в конфликт России и Украины.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступил на саммите НАТО и передал слово "президенту Украины Путину" вместо Зеленского.



