Эрдоган заявил, что Турция стремится к постоянному членству в ШОС
Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО отметил, что Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена, сообщает Zakon.kz.
"Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию его выступления вел гостелеканал TRT Haber.
Также Эрдоган выступил на саммите НАТО против вовлечения альянса в конфликт России и Украины.
Ранее сообщалось, что Джо Байден выступил на саммите НАТО и передал слово "президенту Украины Путину" вместо Зеленского.
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