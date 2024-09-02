Индийскую туристку ищут в канализации Малайзии
48-летняя Виджая Лакшми Гали шла по дороге в Куала-Лумпуре 23 августа, когда тротуар под ее ногами внезапно обрушился .
Она нырнула в восьмиметровую воронку и исчезла. С тех пор спасательная операция охватила Малайзию.
По информации Sky News, чиновники Малайзии заявили, что слишком рискованно отправлять больше водолазов в канализацию Куала-Лумпура для поисков женщины, которая восемь дней назад исчезла в карстовой воронке.
Спасатели не обнаружили никаких следов госпожи Гали, за исключением ее тапочек, которые были найдены в ходе первоначальных 17-часовых поисков.
Команды пытаются найти ее в городской канализации, но условия сложные.
Канализация забита сплошными блоками человеческих экскрементов, волос и кулинарного жира, из-за чего передвигаться по быстро текущим трубам практически невозможно.
Ранее появилась информация, что 1 сентября 2024 года небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон.