Индийскую туристку ищут в канализации Малайзии

​Поиски индийской туристки, которая провалилась под грунт в столице Малайзии, зашли в тупик после того, как их признали слишком "рискованными" спустя восемь дней после исчезновения, сообщает Zakon.kz.

48-летняя Виджая Лакшми Гали шла по дороге в Куала-Лумпуре 23 августа, когда тротуар под ее ногами внезапно обрушился .

Она нырнула в восьмиметровую воронку и исчезла. С тех пор спасательная операция охватила Малайзию.

По информации Sky News, чиновники Малайзии заявили, что слишком рискованно отправлять больше водолазов в канализацию Куала-Лумпура для поисков женщины, которая восемь дней назад исчезла в карстовой воронке.

Спасатели не обнаружили никаких следов госпожи Гали, за исключением ее тапочек, которые были найдены в ходе первоначальных 17-часовых поисков.

Команды пытаются найти ее в городской канализации, но условия сложные.

Канализация забита сплошными блоками человеческих экскрементов, волос и кулинарного жира, из-за чего передвигаться по быстро текущим трубам практически невозможно.

Ранее появилась информация, что 1 сентября 2024 года небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон.

