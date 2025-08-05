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Туризм

Туристка загадочным образом исчезла на греческом пляже

Пляж, отдых, вода, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 05:36 Фото: pexels
Масштабная поисково-спасательная операция по поиску британки, в последний раз замеченной отдыхающей на шезлонге в Греции, началась спустя несколько дней после ее "таинственного" исчезновения, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, береговая охрана и полиция продолжают прочесывать сушу и море в поисках 59-летней Мишель Бурда, которую в последний раз видели на шезлонге 1 августа.

"Поиски идут полным ходом: патрульное судно и другие прогулочные суда бороздят воды залива Стримоникан", – сообщил представитель береговой охраны.

Несмотря на то, что со дня исчезновения туристки прошло три дня, прекращать ее поиски пока не планируют. Об ее исчезновении заявил ее муж-грек: он проснулся на шезлонге и обнаружил, что его жена исчезла с соседнего, хотя ее вещи все еще были там.

Когда властям не удалось найти Бурду, греческая благотворительная организация по поиску пропавших без вести LifeLine Hellas объявила тревогу, которая активируется, когда пропавшие без вести люди страдают болезнью Альцгеймера и другими формами слабоумия. Это побудило спасательные службы начать масштабные и скоординированные поиски.

Бурда – не первая британка, пропавшая без вести в Греции этим летом. В прошлом месяце был активирован еще один сигнал тревоги после того, как семья 60-летнего Джея Арнольда сообщила в полицию о его исчезновении во время отдыха на острове Карпатос в южном Эгейском море.

В июне прошлого года знаменитый врач и телеведущий Майкл Мосли был найден мертвым через пять дней после своего исчезновения на отдаленном греческом острове Сими. Следствие установило, что причиной его смерти, вероятно, стал тепловой удар, полученный им после того, как он заблудился, пытаясь вернуться с пляжа в свой дом.

Ранее сообщалось, что пожилая пара с собакой пропала без вести во время полета к родственникам в Австралии.

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Аксинья Титова
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