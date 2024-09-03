Автобус въехал в группу школьников с родителями в Китае, погибли 11 человек

В уезде Дунпин провинции Шаньдун Китая 3 сентября 2024 года произошла жуткая авария, унесшая жизни 11 человек, в том числе детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CCTV, ДТП произошло в 7:27. Водитель автобуса, забиравший студентов, на перекрестке потерял управление и сбил 24 человека, стоявших на обочине. Издание отмечает, что это были школьники и их родители.

По последним данным, в результате погибли 11 человек (шесть взрослых и пятеро детей). Один человек находится в критическом состоянии, у 12 человек жизненные показатели стабильны.

Водителя автобуса задержали. Причины аварии устанавливаются.

Стоит отметить, что медики развернули пункт сбора крови для пострадавших прямо на месте трагедии. Нашлось много желающих помочь.

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