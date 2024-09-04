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Исследователи отметили плачевное состояние затонувшего "Титаника"

Фото затонувшего лайнера, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 05:37 Фото: pixabay
"Титаник" пролежал на дне Северной Атлантики более века. Поэтому часть знаменитых носовых перил корабля, показанная в одноименном фильме, не сохранилась. Это показывают недавно опубликованные фотографии, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, американская компания RMS Titanic Inc., имеющая права на подъем затонувшего судна, завершила свою девятую экспедицию к "Титанику" с момента своего первого посещения места крушения лайнера в 1987 году.

По данным компании, за это время было сделано более 2 млн фотографий и найдено бесчисленное множество новых артефактов для их будущего подъема со дна океана.

Как отмечают исследователи, во время июльской миссии зафиксировано "значительное" изменение силуэта "Титаника" с тех пор, как он был сфотографирован в последний раз в 2022 году компанией Magellan, занимающейся глубоководной картографией.

Часть перил длиной 15 футов (4,572 м) на носу корабля, знакомая по сцене из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" 1997 года, где Джек держал Роуз над носом корабля, отвалилась и лежит на дне океана.

"Нос "Титаника" является культовым. Мы опечалены этой потерей и неизбежным разрушением корабля и обломков", – говорится в заявлении компании на ее веб-сайте.

Кроме того, с помощью дистанционного сканирования удалось запечатлеть бронзовую статуэтку римской богини Дианы высотой 2 фута (0,5 м), известную как "Диана Версальская".

Ранее статуя находилась на каминной полке в салоне первого класса "Титаника".

По данным компании, когда корабль затонул, салон был разорван, а статуя Дианы была выброшена на поле обломков, где она пролежала более столетия.

Ранее у берегов Норвегии умер кит, подозреваемый в шпионаже в пользу России.

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