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Экс-супруга Нюши обвинили в мошенничестве на сумму более 16 миллионов тенге

Бывший муж Нюши, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 19:12 Фото: Instagram/igorsivovv
Бывший супруг российской певицы Нюши Шурочкиной, предприниматель Игорь Сивов обманул покупателя своих курсов на 3 млн рублей (более 16 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, в 2021 году Сивов рассказал потерпевшему о своем бизнес-партнере, который якобы помог бы ему приумножить капитал. Затем мужчине начали звонить представители предпринимателя со "срочными предложениями" по инвестированию в займы для юридических и физических лиц. Потерпевший доверился советам, но по итогу потерял на инвестициях.

Как уточняется, жертвой мошенничества оказался москвич, который уже подал заявление в полицию на Игоря Сивова и его друга-бизнесмена Дениса Фаткуллина.

Согласно источнику РЕН-ТВ, мужчина передал бизнесменам 7 млн рублей (около 38 млн тенге), из которых 3 млн – доля Сивова. Пострадавший смог вернуть себе лишь 500 тыс. рублей. Сивов отказался возвращать свою долю, обвинив в ситуации бизнес-партнера.

О том, что Нюша с мужем Игорем Сивовым официально объявили о разводе, стало известно 7 мая 2024 года.

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