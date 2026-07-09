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Культура и шоу-бизнес

Нюша обратилась к поклонникам из Казахстана

певица Нюша, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:06 Фото: Instagram/nyusha_nyusha
Российская певица Нюша Шурочкина (имя при рождении – Анна) после выступления в Астане обратилась к казахстанцам. Ответа 35-летней артистке долго ждать не пришлось, сообщает Zakon.kz.

Так, 6 июля 2026 года певица поделилась в своем Instagram фрагментом концерта, который состоялся в столице Казахстана. Нюша стала главным хедлайнером этого мероприятия.

"Астана, благодарю! Это было невероятно! Есть тут у меня те, кто из Казахстана? В каком городе ждете меня с концертом?" – написала артистка под публикацией.

В ответ казахстанцы поблагодарили Нюшу за исполнение хитов и попросили приехать с большим сольным концертом. В частности, ее пригласили в Алматы, Астану, Актау:

  • "Ждем в Алматы".
  • "Покорила этот город и всех, кто в нем".
  • "Спасибо за фан-встречу. Ню, мы тебя любим".
  • "Приезжай в Астану еще, с сольным концертом".
  • "Теперь жду большой сольный концерт в Астане".
  • "Актау, Казахстан. Люблю Нюшу за искренность, доброту и талант".
  • "Я в этот раз не смогла попасть, хочу ваш сольный концерт в Астане".
  • "Мы скучали по вам! Спасибо большое за встречу и за невероятный концерт! Мы любим вас и ждем с нетерпением еще и еще".
  • "Моя любимая певица, которую слушаю с 17 лет. Сейчас мне 32, мама 4 детей и до сих пор слушаю вас. Люблю, уважаю вас и ваше творчество".
  • "Я была на вашем концерте, мы были с подругой и с детьми! Оказалось, все песни знаем наизусть! Это было чудесно, наши дети танцевали с удовольствием. Им около 5. Вы были великолепны, шикарны, вы очень красивая! Вы пели живьем, очень красиво, как на записи. Я в восторге! Было очень-очень здорово! Костюмы какие у вас красивые! И общались вы с нами очень интеллигентно и искренне! Приезжайте еще".

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