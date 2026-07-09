Нюша обратилась к поклонникам из Казахстана

Российская певица Нюша Шурочкина (имя при рождении – Анна) после выступления в Астане обратилась к казахстанцам. Ответа 35-летней артистке долго ждать не пришлось, сообщает Zakon.kz.

Так, 6 июля 2026 года певица поделилась в своем Instagram фрагментом концерта, который состоялся в столице Казахстана. Нюша стала главным хедлайнером этого мероприятия.

"Астана, благодарю! Это было невероятно! Есть тут у меня те, кто из Казахстана? В каком городе ждете меня с концертом?" – написала артистка под публикацией.

В ответ казахстанцы поблагодарили Нюшу за исполнение хитов и попросили приехать с большим сольным концертом. В частности, ее пригласили в Алматы, Астану, Актау:

"Ждем в Алматы".

"Покорила этот город и всех, кто в нем".

"Спасибо за фан-встречу. Ню, мы тебя любим".

"Приезжай в Астану еще, с сольным концертом".

"Теперь жду большой сольный концерт в Астане".

"Актау, Казахстан. Люблю Нюшу за искренность, доброту и талант".

"Я в этот раз не смогла попасть, хочу ваш сольный концерт в Астане".

"Мы скучали по вам! Спасибо большое за встречу и за невероятный концерт! Мы любим вас и ждем с нетерпением еще и еще".

"Моя любимая певица, которую слушаю с 17 лет. Сейчас мне 32, мама 4 детей и до сих пор слушаю вас. Люблю, уважаю вас и ваше творчество".

"Я была на вашем концерте, мы были с подругой и с детьми! Оказалось, все песни знаем наизусть! Это было чудесно, наши дети танцевали с удовольствием. Им около 5. Вы были великолепны, шикарны, вы очень красивая! Вы пели живьем, очень красиво, как на записи. Я в восторге! Было очень-очень здорово! Костюмы какие у вас красивые! И общались вы с нами очень интеллигентно и искренне! Приезжайте еще".

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