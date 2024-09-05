Американка получила школьный аттестат в 99 лет

Жительница штата Огайо Джорджия МакГарри получила школьный аттестат в 99 лет, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что она была вынуждена бросить учебу во время Второй мировой войны. Об этом передает телеканал WTOV9. До 1944 года Джорджия ходила в школу в городе Вудсвилд, но в 11 классе ей пришлось прекратить образование. Во время Второй мировой у семьи девушки возникли финансовые трудности и она решила пойти работать, чтобы помочь родным. Сперва МакГарри устроилась в аптеку, затем вместе с мужем работала уборщицей.

Даже спустя долгие годы женщина хотела получить школьный аттестат. Она рассказала о своей мечте подруге Мари Адамс, которая решила помочь ее осуществить. Адамс связалась с бывшим одноклассником и директором местной школы Филом Акерманом, который помог организовать церемонию.

Фото: Х/ClaireWTOV9

Недавно подруга пригласила Джорджию якобы на ужин, но на месте ее ждал сюрприз. 99-летней выпускнице выдали мантию и академическую шапочку, а директор школы вручил ей диплом. Во время мероприятия звучала музыка, которую играют на местных выпускных.

Фото: X/Monroe_Central

В качестве исключения в дипломе Джорджии указали в качестве даты выдачи 19 мая 1944 года. Именно в этот день женщина должна была закончить школу. Выпускница выразила слова благодарности своим друзьям и семье за то, что они были рядом, когда она наконец получила аттестат.

Фото: Х/Monroe_Central

На днях 75-летний Ричард Гир вышел в свет с молодой женой.