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Дожила до 112 лет: американка назвала два главных секрета долголетия

112-летняя долгожительница раскрыла секрет своего долголетия, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 00:39 Фото: magnific.com
Жительница американского штата Джорджия Мейбл Данбар отметила 112-летие и рассказала, что помогает ей сохранять активность и жизнелюбие. Главными составляющими долголетия она считает близкие отношения с семьей и крепкую веру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, Данбар родилась на Ямайке в 1914 году. Она воспитывала дочь, стала бабушкой четверых внуков и прабабушкой. До недавнего времени женщина продолжала самостоятельно готовить себе завтрак и любила общаться с гостями и рассказывать истории.

"Бог есть любовь, и я люблю свои семьи", – сказала Данбар на праздновании дня рождения.

В 2025 году долгожительница переехала к внучке и ее супругу. По словам родственников, семья по-прежнему остается важнейшей частью ее жизни.

Исследования также указывают на связь социальных контактов и религиозной активности с продолжительностью жизни. Например, исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что регулярное посещение религиозных служб было связано с более низким риском смерти среди женщин.

При этом специалисты отмечают и другие факторы, которые могут способствовать долголетию: физическую активность, полноценный сон, интеллектуальную стимуляцию, здоровое питание и отказ от опасных привычек.

Самой старой подтвержденной ныне живущей женщиной считается британка Этель Кэтэрэм, которой в августе исполнилось 117 лет.

Ранее 101-летняя долгожительница рассказала, как дожить до глубокой старости и не растерять оптимизм.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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