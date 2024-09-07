В Индонезии арестовали семерых человек за угрозы в адрес Папы Римского

Элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus 88 арестовало семерых человек за распространенные в интернете угрозы в адрес Папы Римского Франциска во время его визита в столицу страны Джакарту, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Times of India, угрозы распространялись в социальных сетях. Их авторы делились планами совершить террористический акт в отношении понтифика. Также они обсуждали поджог его автомобиля во время следования по улицам Джакарты.

Поездка 87-летнего понтифика в Индонезию была направлена на содействие религиозному единству на фоне опасений экстремизма и нетерпимости. Аресты прошли нескольких регионах, включая Джакарту, Западную Суматру и Банка Белитунг. По словам представителя Densus 88 Асвина Сирегара, возбуждено судебное дело против семи лиц.

Отмечается, что 5 сентября на мессе Папы Римского Франциска в индонезийской столице присутствовали около 87 тыс. католиков. Мероприятие проходило на стадионе Гелора Бунг Карно.

10 апреля 2024 года Папа Римский Франциск, выступая на площади Святого Петра, высказался о паводках в Казахстане и выразил сочувствие тем, кто пострадал от разгула стихии.

19 января 2024 года в Ватикане состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. По данным Акорды, Токаев по приглашению Папы Римского совершил свой первый официальный визит в Святой Престол.

Фото: Instagram/franciscus