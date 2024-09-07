Раскрыт секрет способностей одного из самых сильных людей в мире

Международная группа ученых из Великобритании и Катара раскрыла секрет выдающихся физических способностей британского силача Эдварда Холла по прозвищу "Зверь", входящего в число самых сильных людей в мире, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном издании Journal of Applied Physiology (JAPPL). Эдвард Холл был обладателем абсолютного рекорда в экипировочной становой тяге с 2016 по 2020 год. Он поднял груз весом в 500 килограммов.

Команда пригласила культуриста в лабораторию и провела ряд тестов с его участием. Исследователи измерили все мышцы Холла, используя различные методы, включая сантиметровую ленту и МРТ-сканирование.

Ученые обнаружили, что группа ножных мышц у культуриста была примерно втрое более развита по сравнению со среднестатистическим мужчиной. В эту группу входят полусухожильная, портняжная и тонкая мышцы. Их основная функция связана со стабилизацией таза в месте соединения с тазобедренной костью. Исследователи предположили, что эти мышцы играют гораздо большую роль при подъеме тяжелых грузов, чем считалось ранее.

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