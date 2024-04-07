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Самый старый мужчина в мире рассказал секрет своего долголетия

руки, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 10:51 Фото: freepik
Самый старый мужчина в мире рассказал, что секрет его долгой жизни – это удача, умеренность и рыба с жареным картофелем каждую пятницу, сообщает Zakon.kz.

111-летний англичанин Джон Альфред Тиннисвуд признан новым обладателем титула Книги рекордов Гиннеса. 4 апреля Тиннисвуду вручили сертификат Книги рекордов Гиннесcа в доме престарелых, где он живет, на северо-западе Англии.

Джон Альфред Тиннисвуд, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 10:51

Фото: wikipedia

Предыдущий рекордсмен из Венесуэлы Хуан Висент Переса ушел из жизни 2 апреля в возрасте 114 лет. Гисабуро Сонобе из Японии, который был следующим по продолжительности жизни, умер 31 марта в возрасте 112 лет.

Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года, через несколько месяцев после крушения "Титаника". Он пережил две мировые войны, служа в армии Великобритании во время Второй мировой войны.

Бухгалтер на пенсии и прадедушка говорит, что умеренность – ключ к здоровой жизни. Он никогда не курит, редко пьет и не придерживается какой-либо специальной диеты, за исключением ужина с рыбой и жареным картофелем раз в неделю.

"Если вы слишком много пьете, слишком много едите или слишком много ходите, если вы делаете слишком много чего-либо, в конечном итоге вы пострадаете", – сказал Тиннисвуд.

Но в конечном итоге, по его словам, "это чистая удача. Либо вы живете долго, либо живете недолго, и вы ничего не можете с этим поделать".

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