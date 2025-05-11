Как извиниться, чтобы сразу получить прощение: секрет раскрыли лингвисты

Британские ученые из Университета Ройял Холлоуэй в Лондоне раскрыли лингвистический секрет, усиливающий эффект извинений, сообщает Zakon.kz.

Ключевым фактором оказалась не смысловая нагрузка, а длина используемых слов. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Команда обнаружила неожиданный паттерн: длинные слова воспринимаются как более откровенные. В то же время следует избегать сложных и необычных формулировок – они затрудняют понимание сказанного.

"Длина слова становится невербальным сигналом усилий – своеобразной "валютой искренности", – пояснили авторы открытия.

Например, самой искренней для слушателя будет фраза "Мои действия не отражают мой истинный характер", тогда как сказать "Мои действия не показывают, кто я" прозвучит слишком просто. А вариант "Мои действия не отражают мою истинную сущность" вообще может дать обратный эффект.

По словам ведущего автора работы Шири Лев-Ари, этот механизм работает подсознательно: люди не анализируют длину слов, но мозг интерпретирует ее как показатель искренности.

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