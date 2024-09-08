На территории всей Канады разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве
Фото: X/Toronto Police Service
Полицейская служба Торонто (Канада) просит общественность оказать помощь в расследовании убийства, связанного со стрельбой, в результате которой 1 сентября в западной части города погиб один человек, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники полиции отреагировали на вызов о стрельбе 1 сентября около 6 утра в районе Эглинтон-авеню-Уэст и Таймс-роуд.
Они обнаружили у пострадавшего огнестрельные ранения и доставили его в больницу, где он позже скончался.
Жертвой оказался 37-летний мужчина из Брамптона.
На всей территории Канады выдан ордер на арест 36-летней женщины из Торонто, разыскиваемой за убийство первой степени.
Полиция призывает всех, у кого есть информация, связаться с ней или с организациями, борющимися с преступностью.
Ранее в Кыргызстане задержали Киборга, связанного с Камчи Кольбаевым.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript