В Кыргызстане задержали Киборга, связанного с Камчи Кольбаевым

Спецслужбы Кыргызстана отчитались о задержании члена ОПГ по кличке Киборг, который, угрожая оружием, вымогал деньги и имущество. Предположительно, он связан с вором в законе Камчи Кольбаевым, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности КР рассказали, что гражданина Н.М. задержали 4 сентября 2024 года в Бишкеке. При себе он имел травматический пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"В процессе организации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности организованных преступных группировок, были получены данные в отношении активного члена ОПГ, ликвидированного К. Асанбека (Камчи Кольбаевым), гражданина Кыргызстана "М.Н.М.", по кличке Киборг", – сообщили в Госкомитете.

Мужчину подозревают в том, что он, находясь в тесных связях с Камчи Кольбаевым и так называемым "смотрящим" по городу Балыкчы гражданином С.С. по кличке Сапа, занимался противоправной деятельностью. В частности, угрожал физической расправой, используя пистолет, вымогал и неправомерно отбирал значительные финансовые средства и движимое имущество с целью пополнения "воровской казны" и личного обогащения.

Сейчас задержанный находится в ИВС СИЗО ГКНБ КР, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, 4 октября 2024 года в Бишкеке ликвидировали Камчибека Кольбаева. Силовики сообщили, что при спецоперации он оказал вооруженное сопротивление. После этого в Кыргызстане началась "чистка". Задержали десятки лиц, причастных к преступной деятельности Кольбаева или спонсировавших ее.