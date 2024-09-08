Дикое племя в Перу подозревают в убийстве лесорубов

Правозащитники Перу расследуют череду убийств лесорубов, пропавших в глубине перуанской Амазонии. По их мнению, к этому причастно дикое племя, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, правозащитники FENAMAD утверждают, что двое лесорубов были убиты выстрелами из лука и стрел после того, как они вторглись на земли неконтактного коренного племени машко-пиро.

По их словам, напряженность между лесозаготовителями и коренными племенами растет, и необходимы дополнительные защитные действия со стороны правительства.

FENAMAD сообщил, что еще двое лесорубов, участвовавших в нападении, пропали без вести, а еще один получил ранения. В настоящее время ведутся спасательные работы.

Также FENAMAD заявила, что нападение произошло всего в 15 милях (8 км) от июльского инцидента, когда машко-пиро в очередной раз атаковали лесорубов. Они уведомили правительство об этом инциденте, однако ничего не было сделано.

Ранее полицейская служба Торонто (Канада) попросила общественность оказать помощь в расследовании убийства, связанного со стрельбой, в результате которой 1 сентября в западной части города погиб один человек.

