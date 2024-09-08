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Пожар унес жизни спящих мальчиков в кенийской школе-интернате

В Кении горела школа, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 07:56 Фото: pixabay
В Кении в результате пожара в общежитии погибли несколько человек. Там проживали более 150 детей в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, по меньшей мере 18 мальчиков погибли, а 27 были доставлены в больницу после пожара. Инцидент произошел в общежитии школы-интерната рано утром 6 сентября.

Вице-президент Кении Ригати Гачагуа огласил число погибших на месте происшествия в академии Хиллсайд Эндараша. Он сообщил, что еще 70 детей числятся пропавшими без вести, хотя добавил, что некоторых из них родители могли забрать домой ночью.

Представитель национальной полиции заявил:

"Тела, найденные на месте происшествия, были обожжены до неузнаваемости. Вероятно, будут найдены и другие тела после того, как место происшествия будет полностью обработано".

Причина пожара пока не ясна. Национальная комиссия по гендерным вопросам и равенству Кении заявила, что первоначальные отчеты указывают на то, что общежитие было "переполнено, что является нарушением стандартов безопасности", и призвала к немедленному расследованию.

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