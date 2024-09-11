В Кыргызстане яки, ослы и лошади применялись в учениях ОДКБ
Как передает пресс-служба ОДКБ, для транспортировки и доставки грузов в условиях горной местности в районе передачи материальных средств было сосредоточено вьючно-транспортное отделение подразделения. В него входит 15 голов вьючного скота.
Фото: пресс-служба ОДКБ
По замыслу учения, вьючно-транспортное отделение доставило груз до назначенного пункта вблизи горной реки. Передача грузов через водную преграду осуществлялась канатным способом.
Фото: пресс-служба ОДКБ
По завершении переправы грузов через водную преграду материальные средства были успешно погружены на транспортные средства для последующей доставки их в расположение подразделения, действующего в отрыве от главных сил.
Старт учениям был дан 7 сентября. В них принимают участие контингенты войск ОДКБ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
О безопасности солдат на службе в казахстанской армии высказался Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу 2 сентября.