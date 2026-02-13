Силы ОДКБ проведут учения в Казахстане

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году пройдут в нескольких странах-участницах, в том числе в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, в текущем году предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки, в том числе восемь командно-штабных и специальных учений.

"В сентябре на территории Республики Казахстан – совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж". В сентябре-октябре в Российской Федерации командно-штабные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск" и материально-технического обеспечения "Эшелон". В октябре на территории Республики Таджикистан – специальное учение "Кобальт" и специальное учение "Скала", – сказал спикер.

Кроме того, в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами "Нерушимое братство" и специальное учение с совместным формированием радиационно-химической, биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер".

Сердюков добавил, что во время стратегической командно-штабной тренировки будут отработаны вопросы применения всех компонентов Коллективных сил, привлекаемых к совместным учениям.

"В тренировке планируется участие в качестве наблюдателей представителей Антитеррористического центра, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками СНГ и Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Документы, отработанные на стратегической тренировке, лягут в основу замыслов предстоящих совместных учений", – резюмировал он.

В январе 2026 года депутаты Мажилиса взяли в работу законопроекты о ратификации протоколов к соглашениям ОДКБ по статусу Сил коллективной безопасности и перевозкам воинских формирований.