#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
События

Силы ОДКБ проведут учения в Казахстане

Флаги ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, флаги стран ОДКБ, ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 16:44 Фото: akorda.kz
Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году пройдут в нескольких странах-участницах, в том числе в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, в текущем году предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки, в том числе восемь командно-штабных и специальных учений.

"В сентябре на территории Республики Казахстан – совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж". В сентябре-октябре в Российской Федерации командно-штабные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск" и материально-технического обеспечения "Эшелон". В октябре на территории Республики Таджикистан – специальное учение "Кобальт" и специальное учение "Скала", – сказал спикер.

Кроме того, в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами "Нерушимое братство" и специальное учение с совместным формированием радиационно-химической, биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер".

Сердюков добавил, что во время стратегической командно-штабной тренировки будут отработаны вопросы применения всех компонентов Коллективных сил, привлекаемых к совместным учениям.

"В тренировке планируется участие в качестве наблюдателей представителей Антитеррористического центра, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками СНГ и Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Документы, отработанные на стратегической тренировке, лягут в основу замыслов предстоящих совместных учений", – резюмировал он.

В январе 2026 года депутаты Мажилиса взяли в работу законопроекты о ратификации протоколов к соглашениям ОДКБ по статусу Сил коллективной безопасности и перевозкам воинских формирований.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Одно из министерств Казахстана пообещало уменьшить количество форумов, проводимых исключительно для отчетности
16:55, Сегодня
Одно из министерств Казахстана пообещало уменьшить количество форумов, проводимых исключительно для отчетности
Названо имя преемника Имангали Тасмагамбетова на посту генсека ОДКБ
14:17, 25 ноября 2025
Названо имя преемника Имангали Тасмагамбетова на посту генсека ОДКБ
Казахстан возглавил ОДКБ
08:12, 01 января 2024
Казахстан возглавил ОДКБ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: