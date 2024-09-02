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Токаев: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 12:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
О безопасности солдат на службе в казахстанской армии высказался президент во время Послания народу 2 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.

"Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", – заявил он.

Кроме того, по его словам, предметом серьезного беспокойства всего общества является аварийность на дорогах. С начала года в результате ДТП погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч.

"Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда целыми семьями. Дорожная безопасность может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс. Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей. Не секрет, что уровень подготовки самих водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах. Жду от Правительства, акимов, МВД более решительных действий. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов", – резюмировал президент.

Видео Послания президента народу смотрите здесь.

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