На глазах туристов популярный вулкан Тааль на Филиппинах выбросил огромный столб пепла

Туристы сняли на видео пятиминутное извержение популярного вулкана Тааль на Филиппинах. Из Главного кратера поднялся темно-серый столб пепла высотой около 4 км, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Manila Bulletin со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, специалисты предупредили о возможном выпадении тонкого слоя пепла в нескольких населенных пунктах на юго-западном побережье озера Тааль и прилегающих районах.

Перед извержением в течение 82 минут фиксировалось вулканическое дрожание. Уровень опасности 1, соответствующий низкой активности, сохраняется.

Согласно данным издания, жителям запрещено посещать остров вулкана Тааль, особенно район Главного кратера и разлома Даанг-Кастила. Также запрещены нахождение лодок на озере Тааль и полеты самолетов вблизи вулкана.

Эксперты института напомнили о риске паровых и газовых взрывов, вулканических землетрясений, выпадения пепла и опасных выбросов вулканических газов.

EXPLOSIÓN FREATOMAGMÁTICA DEL VOLCÁN TAAL EN FILIPINAS 🌋🇵🇭 Hoy 8 de octubre el Volcán Taal, registró una explosión freatomagmática de corta duración en Filipinas. Imágenes tomadas desde el Brgy. Banyaga, municipio de Agoncillo, provincia de Batangas, al sur de la isla de Luzón. Vía @News5PH — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 8, 2026

Ранее сообщалось, что грязевой вулкан внезапно извергся под Баку.