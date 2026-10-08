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Мир

На глазах туристов популярный вулкан Тааль на Филиппинах выбросил огромный столб пепла

Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил четырехкилометровый столб пепла, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 00:48 Фото: wikipedia
Туристы сняли на видео пятиминутное извержение популярного вулкана Тааль на Филиппинах. Из Главного кратера поднялся темно-серый столб пепла высотой около 4 км, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Manila Bulletin со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, специалисты предупредили о возможном выпадении тонкого слоя пепла в нескольких населенных пунктах на юго-западном побережье озера Тааль и прилегающих районах.

Перед извержением в течение 82 минут фиксировалось вулканическое дрожание. Уровень опасности 1, соответствующий низкой активности, сохраняется.

Согласно данным издания, жителям запрещено посещать остров вулкана Тааль, особенно район Главного кратера и разлома Даанг-Кастила. Также запрещены нахождение лодок на озере Тааль и полеты самолетов вблизи вулкана.

Эксперты института напомнили о риске паровых и газовых взрывов, вулканических землетрясений, выпадения пепла и опасных выбросов вулканических газов.

Ранее сообщалось, что грязевой вулкан внезапно извергся под Баку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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