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Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:10 Фото: Telegram/RKadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с известным российским режиссером и актером Никитой Михалковым, которому присвоил звание заслуженного деятеля искусств, сообщает Zakon.kz.

Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

"Он прибыл в Грозный в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров "Федерация"... Я присвоил Никите Михалкову почетное звание "Заслуженный деятель искусств ЧР". Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы "Бесогон ТВ", – написал Рамзан Кадыров накануне, 12 сентября 2024 года.

Глава Чечни поблагодарил режиссера за визит в Грозный.

В конце августа 2024 года Рамзан Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья.

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Кадыров Рамзан Михалков Никита Чечня 2024 год Культура
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