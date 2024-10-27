Не смогли спасти: в России умер знаменитый 17-килограммовый кот Крошик

Пермский кот Крошик, за похудением которого следили в странах СНГ, умер в ночь на 27 октября. Накануне животное было доставлено в клинику в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В официальной группе "ВКонтакте", посвященной реабилитации кота сообщили, что Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. Некоторое время животное находилось в кислородной камере, но постепенно его состояние стало ухудшаться. Реанимационные действия врачей не смогли его спасти.

Фото: ВКонтакте

По предварительным данным, у умершего кота были множественные разрастания в селезенке с метастазами в другие внутренние органы. Последние обследования показали, что у Крошика имеются проблемы с печенью, желчным пузырем, почками и мочевым пузырем. Точная причина смерти будет установлена позже.

Фото: ВКонтакте

На странице приюта появились трогательные посты, посвященные рыжику.

"Крошик был удивительным котом! Самым особенным подопечным приюта. Увидев его впервые мы даже не могли представить себе, что кот действительно может быть таких размеров. Он даже не мог вставать под силой тяжести своего веса и мочился под себя…Котику было больше 12 лет, поэтому мы поняли, что в условиях приюта мы бы не справились с таким уникальным случаем. После полной проверки здоровья Крошика мы разместили его в реабилитационном центре", – рассказали представители приюта "Матроскин".

Крошик стал известен после истории неудачного побега из ветклиники. Тогда животное застряло в обувной полке. Позже стало известно, что до такого состояния кота закормили сердобольные санитарки местной больницы. На момент поступления в приют, Крошик весил 17 килограмм. С начала сентября за его жизнь боролись врачи и волонтеры.