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В Дагестане мать и дочь погибли в лифте из-за задымления

лифт, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 15:43 Фото: freepik
Женщина и ее 15-летняя дочь ехали в лифте, когда в подвале случилось замыкание и шахту заволокло дымом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС России рассказали, что спасатели оперативно приехали на место происшествия после того, как от жильцов девятиэтажки поступил сигнал о задымлении в подвале – произошло замыкание электрощитовой без возгорания.

лифт, задымление , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 15:43

Фото: МЧС РФ

Когда приехали пожарные, им пришлось эвакуировать из лифта 42-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь. Позднее обе скончались в больнице от отравления дымом.

По данным МЧС, из дома эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют заменить все старые лифты до середины февраля 2025 года.

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