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На Мадагаскаре нашли загадочную архитектурную конструкцию, высеченную в скале

На Мадагаскаре нашли пещеру, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 07:59 Фото: G. Schreurs et al
Международная группа археологов обнаружила на юге Мадагаскара загадочное архитектурное сооружение, высеченное в скале в отдаленном массиве Исало. Находка не имеет аналогов на острове или побережье Восточной Африки, сообщает Zakon.kz.

Исследование возглавил Гвидо Шреурс, доцент Института геологических наук Бернского университета в Швейцарии. По его словам, речь идет о целом комплексе, включающем террасы, бассейны и ниши разных размеров.

Люди возвели это примерно в X-XII веках нашей эры. Установить дату постройки помог древесный уголь, который нашли во время раскопок.

Среди древних артефактов оказались фрагменты керамики XI-XIV веков. Судя по всему, на остров их привезли из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Это указывает на обширные торговые связи местных жителей того времени.

Удивительно, но нечто похожее по стилю архитектуры есть лишь за тысячи км, в провинции Фарс в Иране.

Похожим иранским сооружениям более тысячи лет и их связывают с зороастрийскими погребальными практиками. Поэтому исследователи предполагают, что обнаруженная на Мадагаскаре постройка могла быть частью некрополя, созданного поселенцами. Однако эту теорию еще предстоит подтвердить.

Ранее Статуя покойной британской королевы ужаснула общественность.

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