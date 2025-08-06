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Мир

Археологи нашли в Перу загадочное поселение "воинов облаков" и редкие артефакты

археологи нашли загадочные сооружения и редкие артефакты, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 01:11 Фото: freepik
Более 200 ранее неизвестных доиспанских сооружений и два редких церемониальных артефакта, связанных с культурой чачапойя, обнаружили археологи в перуанском регионе Амазонас, сообщает Zakon.kz.

Технология LiDAR помогла сотрудникам Научно-исследовательского института археологии и антропологии Куэлапа просканировать густой лес горного района Ла-Халька, пишет Infobae Peru. В итоге эксперты нашли сеть поселений, указывающих на гораздо более широкое распространение чачапойя, чем предполагалось ранее.

Чачапойя – так называемые "воины облаков" – жили в труднодоступных туманных лесах с 200 по 1500 год н. э., возводя укрепленные города и гробницы на высотах более трех тысяч метров. Культура известна сложными погребальными обрядами и архитектурой, адаптированной к крутосклонному рельефу Анд.

Одними из самых ценных находок стали две церемониальные насадки на дубинки в виде человеческих голов, найденные в руинах периметральной стены. Их размещение в архитектурном контексте и отсутствие следов бытового использования указывает на их религиозное или ритуальное значение.

По словам ученых, стилистика артефактов напоминает художественные приемы более ранней культуры Чавин, существовавшей за тысячу лет до чачапойя. Такая схожесть может свидетельствовать либо о культурной преемственности, либо о региональных адаптациях, сформировавшихся независимо.

Ранее сообщалось, что ножи эпохи саков нашли в Казахстане археологи.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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