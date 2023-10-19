О риске геноцида в секторе Газа предупреждает ООН

Специальные докладчики ООН заявили о том, что израильские удары по сектору Газа привели к возникновению риска геноцида народа Палестины, сообщает Zakon.kz.

"Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе. Учитывая заявления израильских политических лидеров и их союзников, сопровождающиеся военными действиями в Газе и эскалацией арестов и убийств на Западном берегу, существует также риск геноцида против палестинского народа", – цитируют "Известия" Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Отмечается также, что Министерство здравоохранения Газы о прекращении работы в анклаве 18 медицинских центров в результате ударов Израиля и нехватки топлива. Всего, по данным ведомства, Израиль нанес удары по 19 медицинским учреждениям региона.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду. Ситуация в Газе сейчас близка к гуманитарной катастрофе. ООН утверждает, что в секторе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех погибших. Многие мирные жители лишены доступа к чистой питьевой воде и едят не чаще раза в день. Израиль настаивает на немедленном освобождении всех захваченных ХАМАСом заложников.



Все новости о конфликте между палестинскими боевиками и Израилем – в этом сюжете.