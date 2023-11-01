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Чиновник ООН подал в отставку, обвинив Организацию в бездействии при "геноциде" палестинского народа

Чиновник ООН подал в отставку, обвинив Организацию в бездействии при "геноциде" палестинского народа Фото: Wikimedia
Директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крейг Мохибер покинул свой пост, заявив, что Организация "не выполняет свой долг" в предотвращении "геноцида" палестинского народа в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Мохибер отметил в своем письме к Верховному комиссару Организации, что Вся Европа являются "соучастниками ужасающего нападения" израильской армии на сектор Газа, при которых гибнет палестинский народ. Он назвал действия ЦАХАЛА "геноцидом", передает The Guardian.

В письме чиновник также отметил, что ООН не смогла предотвратить предыдущие геноциды против тутси в Руанде, мусульман в Боснии, езидов в Иракском Курдистане и рохинджа в Мьянме. При этом, Мохибер не упомянут нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября, когда погибли более 1 400 человек и порядка 260 оказались в плену. Именно после этой резни ряд стран признал ХАМАС террористической организацией, а конфликт в секторе Газа разгорелся до войны.

Ранее стало известно о том, что взятая в плен 7 октября гражданка Германии и Израиля студентка Шани Лук, фото которой в грузовике боевиков облетело весь мир, погибла. 23-летняя девушка прилетела в Израиль накануне нападения ХАМАС, чтобы принять участие в фестивале Nature Party.

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