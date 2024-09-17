Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

Токио, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 08:10 Фото: pixabay
Сёна Ногути проехал все станции токийского метро и установил рекорд, сообщает Zakon.kz.

Ногути проехал все 285 станций токийского метрополитена за 13 часов и 53 минуты. Он начал в 08:22 и закончил в 22:18. Почти все это время он стоял в поездах у двери, фотографируя остановки, которые поезд проезжает. Это нужно было в качестве доказательства рекорда. Его рекорд зафиксировали 13 сентября в Книге рекордов Гиннесса.

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 08:10

Фото: guinnessworldrecords

"Обычно я наслаждаюсь пейзажем во время поездки на поезде, но не в этот раз", – признался рекордсмен.

К его удаче, в этот день существенных задержек поездов не было. Парень восхитился "безупречными эксплуатационными качествами" системы токийского метро, соединяющего столицу Японии с несколькими соседними префектурами.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 08:10

Фото: guinnessworldrecords

Также с 13 сентября в Японии отказались от круглосуточного дежурства полицейских на улицах.

Читайте также

Работа
Мировые работодатели пожаловались на зумеров
Социальная сеть
Илон Маск удалил пост об убийстве Камалы Харрис
Бразилия
Кандидат в мэры Сан-Паулу ударил стулом своего оппонента
Алия Абди
Токио Япония Книга рекордов Гиннесса 2024 год Железные дороги Метро Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Луна, космос, Земля
У Земли появится еще одна Луна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: