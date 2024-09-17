Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

Сёна Ногути проехал все станции токийского метро и установил рекорд, сообщает Zakon.kz.

Ногути проехал все 285 станций токийского метрополитена за 13 часов и 53 минуты. Он начал в 08:22 и закончил в 22:18. Почти все это время он стоял в поездах у двери, фотографируя остановки, которые поезд проезжает. Это нужно было в качестве доказательства рекорда. Его рекорд зафиксировали 13 сентября в Книге рекордов Гиннесса.

Фото: guinnessworldrecords

"Обычно я наслаждаюсь пейзажем во время поездки на поезде, но не в этот раз", – признался рекордсмен.

К его удаче, в этот день существенных задержек поездов не было. Парень восхитился "безупречными эксплуатационными качествами" системы токийского метро, соединяющего столицу Японии с несколькими соседними префектурами.

Фото: guinnessworldrecords

Также с 13 сентября в Японии отказались от круглосуточного дежурства полицейских на улицах.