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Позором для Запада назвал взрывы пейджеров в Ливане президент Ирана

Иран, заявление, президент, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 22:47 Фото: pixabay
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран, а также заявил, что эти инциденты прямое доказательство, что США поддерживает Израиль, сообщает Zakon.kz.

Глава Ирана также отметил, что единственный способ прекратить войну между Израилем и палестинцами – это достичь единства и сплоченности исламских стран, пишет ТАСС.

"Этот инцидент еще раз доказал, что, несмотря на заявления западных стран и американцев о стремлении к прекращению огня в секторе Газа, в действительности они полностью поддерживают преступления и неизбирательные убийства сионистского режима Израиля", – приводит слова Пезешкиана пресс-служба иранского правительства.

Ранее сообщалось, что в Ливане в результате взрывов пейджеров 17 сентября погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения.

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