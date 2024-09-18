Позором для Запада назвал взрывы пейджеров в Ливане президент Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран, а также заявил, что эти инциденты прямое доказательство, что США поддерживает Израиль, сообщает Zakon.kz.

Глава Ирана также отметил, что единственный способ прекратить войну между Израилем и палестинцами – это достичь единства и сплоченности исламских стран, пишет ТАСС.



"Этот инцидент еще раз доказал, что, несмотря на заявления западных стран и американцев о стремлении к прекращению огня в секторе Газа, в действительности они полностью поддерживают преступления и неизбирательные убийства сионистского режима Израиля", – приводит слова Пезешкиана пресс-служба иранского правительства.

Ранее сообщалось, что в Ливане в результате взрывов пейджеров 17 сентября погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения.

