Знаменитый тренер получил ученую степень университета в Манчестере

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити", испанец Хосеп Гвардиола удостоен почетной докторской степени Манчестерского университета, сообщает Zakon.kz.

54-летний специалист получил почетное звание в знак признания его выдающегося вклада в развитие города и деятельность вне футбола, а в частности, за работу семейного фонда Guardiola Sala.

"Манчестер очень много значит для меня, провел здесь девять лет моей жизни. Люди, культура, невероятный футбольный клуб, мои коллеги – все это очень важно для меня и моей семьи. Когда прибыл сюда, не знал, сколько пробуду здесь. Благодаря тому, как этот город принял меня, все стало проще. Мое пребывание здесь было прекрасным. Знаю, как важен для нашего города Манчестерский университет. Здесь проводится множество исследований, у него есть история открытий. Быть удостоенным такой чести со стороны столь уважаемого учебного заведения – удивительное чувство". Хосеп Гвардиола

За девять лет работы с "горожанами" Гвардиола добился очень больших успехов, вывел команду в список сильнейших на планете.

Манчестерский университет основан в 1824 году, он один из наиболее значимых британских университетов.

Сам же Гвардиола в ноябре 2024 года еще два сезона продлил контракт со своим нынешним клубом, несмотря на последние неудачи на европейской арене.

