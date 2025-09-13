#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Мир

Бывший глава ЦАХАЛ назвал число погибших и пострадавших в Газе

флаги Палестины и Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 10:11 Фото: freepik
Бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что за время войны в Газе были убиты или ранены свыше 200 тысяч палестинцев, сообщает Zakon.kz.

Халеви возглавлял израильскую армию первые 17 месяцев конфликта, начавшегося после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, и покинул пост в марте. На встрече с жителями мошава Эйн-ха-Бесор он отметил, что число пострадавших в Газе превышает 10% населения анклава – около 2,2 млн человек, пишет The Guardian 12 сентября 2025 года. 

Эта оценка близка к данным Минздрава Газы, которые Израиль часто отвергает как "пропаганду ХАМАС", хотя международные гуманитарные организации считают их достоверными. По официальным данным, в Газе погибли 64 718 человек, более 163 тысяч получили ранения, еще тысячи могут находиться под завалами.

Халеви считает, что израильская армия действует в рамках международного гуманитарного права, однако признал: юридические консультации никогда не влияли на его решения. "Никто меня не ограничивал. Ни разу", – сказал он.

По данным палестинского Минздрава, только 12 сентября в результате израильских ударов, главным образом в районе города Газа, погибли не менее 40 человек.

За первые две недели августа более 7 тыс. детей младше пяти лет получили лечение от острого недоедания в клиниках ЮНИСЕФ в секторе Газа. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Кадыров прокомментировал решение старшей дочери уйти из политики
Мир
10:21, Сегодня
Кадыров прокомментировал решение старшей дочери уйти из политики
Кот поджег квартиру хозяев в России
Мир
09:48, Сегодня
Кот поджег квартиру хозяев в России
Очередное сильное землетрясение произошло на Камчатке
Мир
09:20, Сегодня
Очередное сильное землетрясение произошло на Камчатке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: