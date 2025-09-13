Бывший глава ЦАХАЛ назвал число погибших и пострадавших в Газе

Бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что за время войны в Газе были убиты или ранены свыше 200 тысяч палестинцев, сообщает Zakon.kz.

Халеви возглавлял израильскую армию первые 17 месяцев конфликта, начавшегося после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, и покинул пост в марте. На встрече с жителями мошава Эйн-ха-Бесор он отметил, что число пострадавших в Газе превышает 10% населения анклава – около 2,2 млн человек, пишет The Guardian 12 сентября 2025 года.

Эта оценка близка к данным Минздрава Газы, которые Израиль часто отвергает как "пропаганду ХАМАС", хотя международные гуманитарные организации считают их достоверными. По официальным данным, в Газе погибли 64 718 человек, более 163 тысяч получили ранения, еще тысячи могут находиться под завалами.

Халеви считает, что израильская армия действует в рамках международного гуманитарного права, однако признал: юридические консультации никогда не влияли на его решения. "Никто меня не ограничивал. Ни разу", – сказал он.

По данным палестинского Минздрава, только 12 сентября в результате израильских ударов, главным образом в районе города Газа, погибли не менее 40 человек.

За первые две недели августа более 7 тыс. детей младше пяти лет получили лечение от острого недоедания в клиниках ЮНИСЕФ в секторе Газа.

