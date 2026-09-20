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Мир

Двое мужчин погибли в лесу после нападения медведя в России

медведь, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 16:49 Фото: magnific
Два человека погибли при нападении медведя в Томской области России. Трагедия произошла в лесу в Колпашевском районе, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лес возле деревни Север на поиски пропавшей коровы и не вернулся. На следующий день искать его отправился 46-летний односельчанин.

20 сентября местные жители обнаружили в лесу тела обоих мужчин. Находившегося неподалеку агрессивного медведя обезвредили, пишет "РБК" со ссылкой на Следственный комитет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина нос к носу столкнулся с медведем в горах Текели.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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