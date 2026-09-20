Двое мужчин погибли в лесу после нападения медведя в России

Два человека погибли при нападении медведя в Томской области России. Трагедия произошла в лесу в Колпашевском районе, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лес возле деревни Север на поиски пропавшей коровы и не вернулся. На следующий день искать его отправился 46-летний односельчанин.

20 сентября местные жители обнаружили в лесу тела обоих мужчин. Находившегося неподалеку агрессивного медведя обезвредили, пишет "РБК" со ссылкой на Следственный комитет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина нос к носу столкнулся с медведем в горах Текели.