Из зоопарка в Англии сбежала любимица посетителей – капибара Корица
Как пишет The Guardian, представители семейного зоопарка просят местных жителей помочь с поисками. Сами сотрудники организации ищут капибару круглосуточно, но результатов нет.
Специалисты рассказали, что Корица выбралась за ограду вольера и, вероятно, скрылась в близлежащих лесах. Не исключено, что животное сейчас находится в непосредственной близости от зоопарка, Хамбер-парка и прилегающих полей, где достаточно корма и много прудов.
Специалисты просят жителей не пытаться поймать животное самостоятельно. Капибары обычно дружелюбны, но, если их встревожить или напугать, они могут стать непредсказуемыми.
Зоологи просят тех, кто заметит животное, позвонить в зоопарк.
Ранее сообщалось, что гималайский медведь сбежал из вольера в Ленинградской области.