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Из зоопарка в Англии сбежала любимица посетителей – капибара Корица

Капибара сбежала из зоопарка, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 06:41 Фото: pixabay
Зоопарк Hoo Zoo and Dinosaur World из английского графства Шропшир сообщил о сбежавшей любимице – капибаре по кличке Корица (Cinnamon). В последний раз ее видели 14 сентября вечером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, представители семейного зоопарка просят местных жителей помочь с поисками. Сами сотрудники организации ищут капибару круглосуточно, но результатов нет.

Специалисты рассказали, что Корица выбралась за ограду вольера и, вероятно, скрылась в близлежащих лесах. Не исключено, что животное сейчас находится в непосредственной близости от зоопарка, Хамбер-парка и прилегающих полей, где достаточно корма и много прудов.

Специалисты просят жителей не пытаться поймать животное самостоятельно. Капибары обычно дружелюбны, но, если их встревожить или напугать, они могут стать непредсказуемыми.

Зоологи просят тех, кто заметит животное, позвонить в зоопарк.

Ранее сообщалось, что гималайский медведь сбежал из вольера в Ленинградской области.

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